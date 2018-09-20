Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Il\u0131cal\u0131, kul\u00fcp televizyonuna izlenme oran\u0131 y\u00fcksek programlar monte edecek ve kul\u00fcb\u00fcn televizyondan para kazanmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak.\r\n\r\n,FB TV'yi aktif, g\u00fcncel programlar \u00fcreten ve \u00e7ok izlenen bir kanal haline getirmek isteyen sar\u0131 lacivertli y\u00f6netim bu ba\u011flamda dev bir i\u015fbirli\u011fine imza atmak \u00fczere...\r\n\r\n,Anla\u015fmaya g\u00f6re Il\u0131cal\u0131, kul\u00fcp televizyonuna dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapacak. ,Haziran ay\u0131nda g\u00f6reve gelen Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7 y\u00f6netiminde bir\u00e7ok alanda at\u0131l\u0131m yapan ve yenili\u011fe giden Fenerbah\u00e7e, kul\u00fcb\u00fcn televizyon kanal\u0131nda da b\u00fcy\u00fck bir de\u011fi\u015fime imza atacak. ,Taraflar anla\u015f\u0131rsa, y\u00f6netim, T\u00fcrk medya sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn \u00f6nde gelen isimlerinden olan Acun Il\u0131cal\u0131 ile FB TV'nin geli\u015fimi i\u00e7in her konuda i\u015fbirli\u011fine gidecek.\r\n\r\n,Y\u00f6netim, tan\u0131nm\u0131\u015f televizyoncu Acun Il\u0131cal\u0131 ile anla\u015fmak \u00fczere... ,Ali Ko\u00e7 ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki sar\u0131 lacivertli y\u00f6netim dev bir anla\u015fmaya imza atmak \u00fczere oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,Fenerbah\u00e7e, T\u00fcrk medya sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn \u00f6nde gelen isimlerinden Acun Il\u0131cal\u0131 ile FB TV'nin geli\u015fimi i\u00e7in her konuda i\u015fbirli\u011fine gidecek.,\u015eimdiye kadar bir\u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 programa imza atan Il\u0131cal\u0131, Fenerbah\u00e7e y\u00f6netimine hangi t\u00fcr programlar\u0131n daha \u00e7ok izlenece\u011fi, nas\u0131l daha fazla reklam al\u0131naca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde tavsiyeler verecek. Fenerbah\u00e7e y\u00f6netiminde, FB TV'den sorumlu y\u00f6netici olarak g\u00f6rev yapan Serta\u00e7 Komsuo\u011flu da \u00fcnl\u00fc televizyoncu ile i\u015fbirli\u011finde \u00f6nemli bir rol \u00fcstlecek.\r\n\r\n\u00d6vg\u00fc Do\u011fan da y\u00f6netim dan\u0131\u015fman\u0131 olarak kanalda g\u00f6rev \u00fcstlenecek. Eski genel m\u00fcd\u00fcr \u0130hsan Topalo\u011flu'nun halefi hen\u00fcz belirlenmese de, Acun Il\u0131ca'ya yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ile bilinen bir ismin FB TV'nin ba\u015f\u0131na getirilmesi bekleniyor.,