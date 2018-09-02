Fenerbahçe'den anlamlı jest

Ard\u0131ndan Bayram'\u0131n tweetine sar\u0131-lacivertli kul\u00fcp, \u201c\u00c7ubuklun haz\u0131r. 1 Eyl\u00fcl\u2019de \u00f6nce \u0130stanbul\u2019u gezmek, sonra Kayseri ma\u00e7\u0131n\u0131 izlemek \u00fczere seni davet ediyoruz\u201d tweetini att\u0131.,D\u00fcn Fenerbah\u00e7e Kul\u00fcb\u00fc, maddi durumu yetersiz oldu\u011fu i\u00e7in po\u015fetten forma yapan taraftar Bayram Akman'\u0131, Kayserispor ma\u00e7\u0131nda a\u011f\u0131rlad\u0131.\r\n,Ger\u00e7ekle\u015ftirilen organizasonda Bayram Akman ile sohbet eden ba\u015fkan Ali Ko\u00e7'un, kendisine 99 numaral\u0131 \u00e7ubuklu forma hediye etti\u011fi, sar\u0131-lacivertli taraftar\u0131n ise po\u015fet \u00fczerine ya\u011fl\u0131 boyayla haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 99 numaral\u0131 Eljif Elmas formas\u0131n\u0131 Ali Ko\u00e7'a verdi\u011fi aktar\u0131ld\u0131. Ko\u00e7'un, Bayram'\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 formay\u0131 odas\u0131ndaki ask\u0131ya ast\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,Ard\u0131ndan Bayram Akman'\u0131n, y\u00f6neticiler Simla T\u00fcrker Bayaz\u0131t ve Metin \u015een'le birlikte Fenerbah\u00e7e M\u00fczesi'ni gezip, Kayserispor ma\u00e7\u0131n\u0131 izledi\u011fi ifade edildi.\r\n\r\n,Kaynak: Skorer,Sar\u0131-lacivertli kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, sosyal medyada, "Po\u015fetten forma olmaz dediler ama ben yapt\u0131m. Fenerbah\u00e7e'ye ba\u015far\u0131lar." yaz\u0131s\u0131yla g\u00fcndem olan gen\u00e7 taraftar, ba\u015fkan Ali Ko\u00e7 ve y\u00f6neticiler taraf\u0131ndan Spor Toto S\u00fcper Lig'in 4. haftas\u0131nda d\u00fcn \u00dclker Stad\u0131'nda oynanan Kayserispor m\u00fcsabakas\u0131na davet edildi.,Fenerbah\u00e7e, bir po\u015feti sar\u0131 laciverte boyayarak kendisine forma yapan taraftara kucak a\u00e7t\u0131., Bayram isimli taraftar gen\u00e7 twitterdan, \u201cPo\u015fetten forma olmaz dediler. Ama ben yapt\u0131m F.Bah\u00e7e\u2019ye ba\u015far\u0131lar\u201d demi\u015fti....\r\n\r\n