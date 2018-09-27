Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması

Fenerbah\u00e7e'den ayr\u0131l\u0131k a\u00e7\u0131klamas\u0131! Sar\u0131 lacivertli kul\u00fcpten a\u00e7\u0131klama geldi...,Fenerbah\u00e7e, Fenerbah\u00e7e TV Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130hsan Topalo\u011flu ile yollar\u0131n ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Fenerbah\u00e7e\u2019den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama \u015fu \u015fekilde:,"Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze ba\u011fl\u0131 Fenerbah\u00e7e Televizyonu'nda 14 y\u0131l boyunca hizmet etmi\u015f olan Fenerbah\u00e7e TV Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fcm\u00fcz Say\u0131n \u0130hsan Topalo\u011flu ile anla\u015farak yollar\u0131m\u0131z\u0131 ay\u0131rm\u0131\u015f bulunuyoruz.,Kul\u00fcp televizyonumuzun kurulmas\u0131ndan geli\u015fmesine, her platformda yay\u0131n yapan tek kul\u00fcp kanal\u0131 olmas\u0131na b\u00fcy\u00fck katk\u0131lar\u0131 olan Say\u0131n \u0130hsan Topalo\u011flu\u2019na \u00f6zverili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve vermi\u015f oldu\u011fu emekleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcrlerimizi iletiyor, gelecek kariyerlerinde kendisine ba\u015far\u0131lar diliyoruz.",Fenerbah\u00e7e, Fenerbah\u00e7e TV Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130hsan Topalo\u011flu ile yollar\u0131n ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.