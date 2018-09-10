Fenerbahçe'den Diego Costa'ya 8 milyon euro

Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n Atletico Madrid'in golc\u00fcs\u00fc Diego Costa'ya y\u0131ll\u0131k 8 milyon euro'dan 1 y\u0131ll\u0131k kiralama teklifi g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddia edildi.,Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ali Y\u0131ld\u0131r\u0131m imzal\u0131 transfer teklifinin belgesi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u0130\u015fte internete d\u00fc\u015fen o transfer belgesi.,Fenerbah\u00e7e'nin \u0130spanyol golc\u00fcy\u00fc bir y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralamak i\u00e7in Diego Costa'n\u0131n \u00f6n\u00fcne 8 milyon euro'luk kontrat teklifi sundu\u011fu belirtildi. ,- 1 sezon i\u00e7in 8 milyon Euro net maa\u015f,- Milenyum Evleri'nden 1 y\u0131ll\u0131k kiral\u0131k ev,- 1 y\u0131l boyunca kullanaca\u011f\u0131 araba. Benzin hari\u00e7 b\u00fct\u00fcn \u00f6demelerini kul\u00fcp kar\u015f\u0131layacak.,- 1 y\u0131l i\u00e7in 4 adet Business Class u\u00e7ak bileti.,Fenerbah\u00e7e'de ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Ali Ko\u00e7'a kapt\u0131ran Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n ses getirecek bir hamleye haz\u0131rl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Fenerbah\u00e7e'de Ali Ko\u00e7'la girdi\u011fi se\u00e7im yar\u0131\u015f\u0131n\u0131 kaybeden Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n, Diego Costa i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 teklif se\u00e7imden aylar sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.