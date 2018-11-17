Fenerbahçe'den flaş hamle! Bafetimbi Gomis bombası

Sportif direkt\u00f6r Comolli\u2019nin yak\u0131n arkada\u015f oldu\u011fu menajer Patrick Mendy ile Gomis\u2019in transferini masaya yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,S.Arabistan'da mutsuz olan ve \u0130stanbul'a d\u00f6nmeyi \u00e7ok isteyen Frans\u0131z y\u0131ld\u0131zla devre aras\u0131 y\u00fcz y\u00fcze g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclecek. Yeni sezon \u00f6ncesi de Suudi kul\u00fcb\u00fcne resmi teklif yap\u0131lacak.,\u00c7ok hareketli bir transfer d\u00f6nemi ge\u00e7irmesine ra\u011fmen taraftarlar\u0131n\u0131 tam anlam\u0131yla memnun eden Fenerbah\u00e7e y\u00f6netimi as\u0131l bombay\u0131 yeni sezona saklad\u0131!.. ,Sar\u0131-Lacivertliler'in m\u00fcthi\u015f plan\u0131na ula\u015f\u0131ld. Al\u0131nan bilgilere g\u00f6re sportif direkt\u00f6r Comolli, Bafetimbi Gomis'in transferi i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131.,Comoll\u0131'nin \u00e7ok yak\u0131n arkada\u015f oldu\u011fu Gomis'in menajeri Patrick Mendy ile ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde bir araya geldi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Bu g\u00f6r\u00fc\u015fmede Frans\u0131z y\u0131ld\u0131z\u0131n son durumu ve transferi masaya yat\u0131r\u0131ld\u0131.,Gomis'in istemeyerek Suudi Arabistan'da mutsuz oldu\u011fu ve \u00e7ok sevdi\u011fi \u0130stanbul'a geri d\u00f6nmek istedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Devre aras\u0131nda Comolli ve y\u0131ld\u0131z futbolcunun y\u00fcz y\u00fcze g\u00f6r\u00fc\u015fme yapmas\u0131 bekleniyor.,E\u011fer zirveden olumlu sonu\u00e7 \u00e7\u0131karsa sezon sonunda Al Hilal ile masaya oturulacak. G.Saray'dan adeta kovularak g\u00f6nderilen Gomis anla\u015fma sa\u011flanmas\u0131 durumunda yeni sezonda \u00e7ubuklu formay\u0131 giyecek.