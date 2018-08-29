Fenerbahçe'den flaş transfer

Kaleci aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Fenerbah\u00e7e, arad\u0131\u011f\u0131 ismi Spor Toto S\u00fcper Lig'de buldu.,Bir d\u00f6nem Be\u015fikta\u015f'\u0131n da g\u00fcndeminde olan Bursaspor formas\u0131 giyen kaleci Harun Tekin Fenerbah\u00e7e'ye transfer oluyor.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e y\u00f6netimi, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn Bursaspor ile Harun Tekin'in transferleri i\u00e7in bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi. \r\n,Aradaki fark 400 bin euro... ,Harun'la anla\u015fan Kanarya'n\u0131n ye\u015fil-beyazl\u0131 ekibe 2 milyon euroluk teklif yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,2,4 milyon euro talep eden Bursaspor'la aradaki k\u00fc\u00e7\u00fck p\u00fcr\u00fczlerin 2 g\u00fcn i\u00e7erisinde giderilece\u011fi ve transferin resmen a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e istedi\u011fini ald\u0131!,Fenerbah\u00e7e'ye transferi an meselesi olan Harun Tekin de Bursaspor'un yapt\u0131\u011f\u0131 son antrenman\u0131 sadece d\u00fcz ko\u015fu yaparak tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e y\u00f6netimi, kaleyi Harun Tekin'e emanet etmeyi planl\u0131yor.\r\n, 29 ya\u015f\u0131ndaki kaleciyle anla\u015fan sar\u0131-lacivertliler, Bursaspor'la g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyordu.,Fla\u015f a\u00e7\u0131klama az \u00f6nce geldi...,Fenerbah\u00e7e Harun Tekin'le anla\u015ft\u0131! Ali Ay a\u00e7\u0131klad\u0131...\r\n,Bursaspor Ba\u015fkan\u0131 Ali Ay, "Fenerbah\u00e7e ile Harun Tekin'in transferi konusunda prensip anla\u015fmas\u0131na vard\u0131k." dedi.\r\n