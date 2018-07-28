Fenerbahçe'den Islam Slimani bombası

Janssen\u2019le anla\u015fan Fenerbah\u00e7e\u2019den s\u00fcrpriz bir hamle geldi. Y\u00f6netim, Islam Slimani i\u00e7in Leicester City\u2019ye kiralama teklifi yapt\u0131. \r\n,Sportif direkt\u00f6r Damien Comolli, \u0130ngiliz kul\u00fcb\u00fcne kiralama teklifinde bulundu.\r\n,Takvim'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re forvet transferi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren ve Vincent Janssen`le yeniden anla\u015fma sa\u011flayan Fenerbah\u00e7e`den fla\u015f bir hamle geldi.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon devre aras\u0131nda Be\u015fikta\u015f`\u0131n da g\u00fcndemine gelen Cezayirli forvet, Newcastle United`a kiralanm\u0131\u015ft\u0131.,2016 y\u0131l\u0131nda tam 30 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Sporting Lizbon`dan transfer edilen Slimani, Premier Lig`de beklentileri kar\u015f\u0131layamad\u0131.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon ligde 16 ma\u00e7ta 1 gol atabilen 30 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, Leicester y\u00f6netimi taraf\u0131ndan g\u00f6zden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n,Sar\u0131-Lacivertliler, Leicester City formas\u0131n\u0131 giyen Islam Slimani i\u00e7in giri\u015fimlere ba\u015flad\u0131.\r\n,1.88 boyundaki Slimani son iki sezondaki k\u00f6t\u00fc performans\u0131na ra\u011fmen \u00f6nemli bir potansiyel. Ceza sahas\u0131nda rakipler i\u00e7in \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir tehdit.\r\n