Fenerbahçe'den son dakika transferi! İstanbul'a geliyor

Konuyla ilgili konu\u015fan Gremio futbol y\u00f6neticisi Andre Zanotta, "Fenerbah\u00e7e ile bir anla\u015fmaya vard\u0131k ve bu gece T\u00fcrkiye'ye seyahat i\u00e7in Jailson'a izin verdik" ifadelerini kulland\u0131.,Chapecoense'de 1 sezon kiral\u0131k olarak forma giyen Jailson, sezon sonunda tak\u0131m\u0131 Gremio'ya geri d\u00f6nd\u00fc. 2015\/2016 sezonunda, Gremio formas\u0131n\u0131 s\u0131rt\u0131na ge\u00e7iren gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z, Serie A'da \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 25 kar\u015f\u0131la\u015fmada 1 gol att\u0131.\r\n\r\n2016\/2017 sezonunda 18 lig, 11 Libertadores kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131na \u00e7\u0131kan Jailson, sezonu 1 asistle tamamlad\u0131.,2017\/2018 sezonunda D\u00fcnya Kul\u00fcpler Kupas\u0131'nda Real Madrid'e kar\u015f\u0131 oynanan ma\u00e7ta da forma giyen Jailson, 22 kar\u015f\u0131la\u015fmada att\u0131\u011f\u0131 2 golle seneyi tamamlad\u0131.\r\n\r\nJailson'un Gremio ile s\u00f6zle\u015fmesi 2020 y\u0131l\u0131nda sona eriyor.,Gremio'da a\u011f\u0131rlkl\u0131 olarak \u00f6nlibero olarak g\u00f6rev alan Jailson, ayn\u0131 zamanda merkez orta saha olarak da g\u00f6rev yapabiliyor.\r\n\r\nSavunma y\u00f6n\u00fcyle ya\u015f\u0131tlar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde olan Jailson, pozisyonu gere\u011fi m\u00fccadeleden ka\u00e7mayan oyun yap\u0131s\u0131yla ve g\u00fc\u00e7l\u00fc fizi\u011fiyle dikkat \u00e7ekiyor.,Oyunun her iki y\u00f6n\u00fcn\u00fc de oynayabilen Jailson, orta sahada da\u011f\u0131t\u0131c\u0131 rol\u00fcn\u00fc de \u00fcstlenebiliyor.\r\n\r\n22 ya\u015f\u0131ndaki Jailson'un en b\u00fcy\u00fck eksisi, skora olan katk\u0131s\u0131. Gremio formas\u0131 alt\u0131nda 76 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Brezilyal\u0131'n\u0131n kariyerinde sadece 3 gol\u00fc bulunuyor. (Goal),Gremio formas\u0131 giyen 22 ya\u015f\u0131ndaki orta saha oyuncusu Jailson Marques ile Fenerbah\u00e7e'nin anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,Kadrosunu g\u00fc\u00e7lendirmek ve \u015fekillendirmek isteyen Fenerbah\u00e7e'nin 22 ya\u015f\u0131ndaki futbolcuyla anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 iddia ediliyor...,7 Eyl\u00fcl 1995'te Brezilya'da d\u00fcnyaya gelen Jailson, futbola Gremio altyap\u0131s\u0131nda ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nBrezilyal\u0131 orta saha, 2014\/2015 sezonunda tecr\u00fcbe kazanmas\u0131 i\u00e7in Chapecoense U20 tak\u0131m\u0131na kiraland\u0131.,22 ya\u015f\u0131ndaki Jailson'un bug\u00fcn TS\u0130 22.00'de \u0130stanbul'a gelece\u011fi ifade edildi. Brezilya bas\u0131n\u0131, Jailson ile 4 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalanaca\u011f\u0131n\u0131 bildirildi.,Transfer d\u00f6neminin sona ermesine say\u0131l\u0131 saatler kala Fenerbah\u00e7e'de hareketli anlar ya\u015fan\u0131yor.