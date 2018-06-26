Fenerbahçe dev golcüyle anlaştı!

Kanarya, Sporting Lizbon'la kontrat\u0131n\u0131 fesheden Hollandal\u0131 forveti kadrosuna katmak istiyor. ,1.95'lik santrforla prensipte anla\u015fan F.Bah\u00e7e, FIFA'n\u0131n verece\u011fi karara odakland\u0131.\r\n\r\n,Taraftarlar\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011framas\u0131 nedeniyle Sporting Lizbon'la kontrat\u0131n\u0131 fesheden Bas Dost i\u00e7in Fenerbah\u00e7e beklemeye ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\n,Sar\u0131-lacivertliler, FIFA'n\u0131n serbest futbolcu stat\u00fcs\u00fcne ra\u011fmen Portekiz kul\u00fcb\u00fc ad\u0131na belirleyece\u011fi rakam\u0131 bekliyor. \r\n\r\n,Sportif Direkt\u00f6r Damien Comolli, g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Hollandal\u0131 y\u0131ld\u0131zdan "Gelirim" cevab\u0131n\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n,Kanarya, FIFA'n\u0131n uygun bir rakam belirlemesi halinde Bas Dost'u kadroya katacak.\r\n\r\n,Bu nedenle Fener'de t\u00fcm dikkatler FIFA'n\u0131n verece\u011fi karara \u00e7evrildi.\r\n\r\n,Sporting Lizbon formas\u0131yla ligde 30 kar\u015f\u0131la\u015fmaya \u00e7\u0131kan 1.95 boyundaki santrfor, 27 kez a\u011flan sars\u0131p 4 de asist yaparak 31 gole direkt katk\u0131da bulundu. (Amk)\r\n