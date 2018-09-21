Fenerbahçe, Ersun Yanal için nabız yokluyor!

Fenerbah\u00e7e'de bomba geli\u015fme! Ersun Yanal...,Fenerbah\u00e7e'de Dinamo Zagreb kar\u015f\u0131s\u0131nda al\u0131nan 4-1'lik a\u011f\u0131r yenilgiyle birlikte Phillip Cocu'nun gelece\u011fi tehlike alt\u0131na girdi. ,K\u00f6t\u00fc performans sonras\u0131 Hollandal\u0131 teknik adam sorumlulu\u011fu \u00fcst\u00fcne al\u0131rken, Sar\u0131-Lacivertli taraftarlar\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Cocu'ya olan g\u00fcven sars\u0131ld\u0131 ve bir kez daha Ersun Yanal ismi \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131.,Milliyet'in haberine g\u00f6re; Sar\u0131-Lacivertli y\u00f6netim, 2013-2014 sezonunda tak\u0131m\u0131 \u015fampiyonlu\u011fa ta\u015f\u0131yan Ersun Yanal i\u00e7in nab\u0131z yoklamaya ba\u015flad\u0131. Ancak bu durum tecr\u00fcbeli teknik adam\u0131n yap\u0131lacak resmi teklifi kabul edece\u011fi anlam\u0131na gelmiyor. Teknik ve idari olarak kendi ekibini getirmek isteyen Yanal'\u0131n, ayr\u0131ca 'Direkt olarak ba\u015fkanla \u00e7al\u0131\u015f\u0131r\u0131m, Comolli'ye ba\u011fl\u0131 olmam' d\u00fc\u015f\u00fcncesinin oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7, Comolli ve Cocu i\u00e7in FB TV'de yay\u0131nlanan 'Camiaya sesleni\u015f' program\u0131nda \u015fu ifadeleri kullanm\u0131\u015ft\u0131:Damien Comolli ile 8-9 ay \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Se\u00e7im s\u00fcrecinde de \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Kimyam\u0131z tuttu. Uluslararas\u0131 network\u00fcnden etkilendim. Ge\u00e7mi\u015f CV'sinden etkilendim. Nisan ay\u0131na kadar akl\u0131mda yoktu. Nisan'da teklif ettim. \u0130ki ayr\u0131 kul\u00fcpten teklif almay\u0131 bekliyordu. Birinden ald\u0131, birinden istedi\u011fi \u015fartlar gelmedi. 3. tercih olarak biz vard\u0131k ve kabul etti.,Comolli'nin se\u00e7im s\u00fcrecinde paras\u0131n\u0131 kim verdi diye haberler \u00e7\u0131k\u0131yor sa\u00e7ma sapan. Kim \u00f6deyecek, tabii ki ben \u00f6dedim. Damien ile bu yolculu\u011fa \u00e7\u0131kt\u0131k. Arkas\u0131ndan yabanc\u0131 teknik direkt\u00f6r se\u00e7iminde Cocu'yu se\u00e7tik. Cocu'yu neden se\u00e7tim? ,Benim arzum kariyerinde bir ba\u015far\u0131s\u0131 olan ama \u00e7ok daha y\u00fcksekleri hedefleyen, ge\u00e7mi\u015fte futbol kariyeri olan ve ba\u015far\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f, gen\u00e7li\u011fe \u00f6nem veren ve deli gibi b\u00fcy\u00fck b\u00fct\u00e7elerle oynamayan birisini ar\u0131yordum. Phillip Cocu bunlar\u0131n hepsini sa\u011fl\u0131yordu. \u0130n\u015fallah ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m s\u00fcresince tek teknik direkt\u00f6r kendisi olur. Ama futbol bu, belli olmaz. Arzulad\u0131\u011f\u0131m\u0131z ba\u015far\u0131 gelmedi\u011fi halde de gereken her t\u00fcrl\u00fc \u00f6nemi alabiliriz. Ancak mecbur kalmad\u0131k\u00e7a hi\u00e7bir radikal karar almay\u0131z.