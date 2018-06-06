Fenerbahçe genç yıldızı radarına aldı

D\u00fcn gece \u0130stanbul'a gelen Fenerbah\u00e7e`nin yeni sportif direkt\u00f6r\u00fc Damien Comolli yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma program\u0131yla geldi. \r\n,\u015eu anda St Etienne'de ya\u015fayan Comolli'nin \u00f6zellikle Ligue 1 kul\u00fcpleriyle kurdu\u011fu iyi ili\u015fkilerinden faydalanaca\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n,Comolli'nin buna benzer bir\u00e7ok futbolcunun takibini yap\u0131p, s\u00f6zle\u015fme \u015fartlar\u0131na g\u00f6re transferlerde \u00f6n ayak olaca\u011f\u0131 vurguland\u0131.\r\n,Bamba h\u00fccumun her b\u00f6lgesinde oynayabiliyor ve bu sezon 34 lig ma\u00e7\u0131nda 7 gol at\u0131p 10 asist yapt\u0131.\r\n,\u00d6te yandan, sar\u0131-lacivertlilerin yeni sportif direkt\u00f6r\u00fcn\u00fcn St Etienne kul\u00fcb\u00fcyle s\u00f6zle\u015fmesi bu ay\u0131n sonunda bitecek olan Jonathan Bamba ile ilgilendi\u011fi de iddia edildi.\r\n,23 ya\u015f\u0131ndaki h\u00fccum oyuncusunun s\u00f6zle\u015fmesinin bitecek olmas\u0131ndan faydalan\u0131laca\u011f\u0131 ve kadroda d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc dile getirildi.\r\n,Frans\u0131z bas\u0131n\u0131na d\u00fc\u015fen \u00f6zel haberde, Ali Ko\u00e7'un Fenerbah\u00e7e'ye ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 Comolli'nin Fransa Ligue 1'de ciddi ara\u015ft\u0131rmalar yapt\u0131\u011f\u0131 ve bir\u00e7ok oyuncu izledi\u011fi belirtildi.\r\n