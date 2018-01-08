Fenerbahçe golcüsünü buldu! Dünya starıyla el sıkıştılar...
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Robin van Persie'nin kadro dışı bırakılması, Fernandao'nun da gözden çıkarılması nedeniyle golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe, aradığı ismi buldu.
Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için sol bek ve orta sahaya takviye beklenirken sürpriz bir hamle geldi. Sarı- Lacivertliler transfer çalışmalarında önceliği, Aykut Kocaman’ın takımda görmeyi çok istediği Daniel Sturridge’e verdi. İngiliz oyuncuyla kurulan ilk temaslar olumlu geçti.