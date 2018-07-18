Fenerbahçe her şeyi KAP'a bildirdi!

Fenerbah\u00e7e, a\u00e7\u0131lan davalar, alacaklar ve kul\u00fcbe a\u00e7\u0131lan davalar\u0131 KAP'a bildirdi. ,Paris Saint-Germain'den renklerine ba\u011flad\u0131\u011f\u0131 Hollandal\u0131 eski futbolcusu Gregory van der Wiel ile de 2 davas\u0131 var. A\u00e7\u0131lan davalardan birinde Van der Wiel'in doktoru Dr. Madina Turakulova'n\u0131n sahte rapor d\u00fczenledi\u011fi, di\u011fer davan\u0131n ise oyuncunun faizi ile birlikte kazand\u0131\u011f\u0131 245 bin Euro'ya ili\u015fkin CAS'a ba\u015fvuru yapt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Sar\u0131-lacivertli kul\u00fcb\u00fcn bir di\u011fer \u00f6nemli davas\u0131 ise Volkan \u015een'e a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f durumda. Volkan \u015een'in s\u00f6zle\u015fmesinin fesih edilmesi ile alakal\u0131 687 bin Euro alaca\u011f\u0131 bulunan Fenerbah\u00e7e, TFF Uyu\u015fmazl\u0131k \u00c7\u00f6z\u00fcm Kurulu karar\u0131n\u0131 bekliyor.\r\n\r\n,Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ayr\u0131ca Kayserispor'dan Fenerbah\u00e7e'ye dahil edilen Serdar Kesimal'\u0131n sar\u0131-lacivertli kul\u00fcb\u00fcn verdi\u011fi 250 bin Euro'luk cezay\u0131 iptal ettirmek i\u00e7in, Michael Kadlec'in 75 bin Euro alaca\u011f\u0131 olmas\u0131 sebebiyle FIFA nezlinde dava a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan Luis Nani'nin 420 bin Euro'luk alaca\u011f\u0131 olmas\u0131 nedeniyle FIFA nezlinde dava a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Emmanuel Emenike'nin ise yeti\u015ftirme bedelinin \u00f6denmedi\u011fi i\u00e7in Fenerbah\u00e7e ile Nijerya'n\u0131n Red Tigers kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn 492 bin 644 Euro'luk daval\u0131 oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\nSar\u0131-lacivertli kul\u00fcb\u00fcn, Avukat Emin \u00d6zkurt ile de daval\u0131k oldu\u011fu yap\u0131lan KAP bildiriminde yer ald\u0131. \u00d6zkurt'un Uluslararas\u0131 Futbol Hukuk\u00e7ular\u0131 Derne\u011fi y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerine g\u00f6nderdi\u011fi e-mail'de, kul\u00fcb\u00fc ve idarecilerini \u015fike yolsuzlu\u011fu i\u00e7inde g\u00f6sterecek nitelikte beyanlarda bulunmas\u0131 nedeniyle, \u00f6nce vekillik g\u00f6revinden azledildi\u011fi, daha sonras\u0131nda \u0130stanbul Barosu'na \u015fikayet edildi\u011fi belirtildi. \u0130stanbul Barosu'nun disiplin soru\u015fturmas\u0131na gerek olmad\u0131\u011f\u0131 karar\u0131n\u0131 vermesine kar\u015f\u0131n Fenerbah\u00e7e, T\u00fcrkiye Barolar Birli\u011fi (TBB) nezdinde verilen karara itiraz etti\u011fi ve hen\u00fcz karara ba\u011flanmad\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n,Sar\u0131-lacivertli kul\u00fcp ayr\u0131ca 3 Temmuz kumpas\u0131n\u0131 kuran hakim ve savc\u0131lar ile Fettullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc (FET\u00d6) lideri Fettullah G\u00fclen ve Mehmet Baransu'ya dava a\u00e7m\u0131\u015f durumda.