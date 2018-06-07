Fenerbahçe ilk transferini KAP'a bildirdi

Fenerbah\u00e7e, sportif direkt\u00f6rl\u00fck g\u00f6revi i\u00e7in Damien Comolli ile 3 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na anla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 KAP'a bildirdi. ,Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz, daha \u00f6nce St. Etienne FK, Monaco FK, Arsenal FK, Tottenham FK, Liverpool FK gibi kul\u00fcplerde \u00e7e\u015fitli kademelerde g\u00f6rev yapm\u0131\u015f olan futbol adam\u0131 Damien Comolli ile 3 y\u0131ll\u0131k anla\u015fma sa\u011flad\u0131.\r\n\r\n,Yeni sportif direkt\u00f6r\u00fcm\u00fcz Damien Comolli, konuyla ilgili websitemize yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u201cTarihi ve gelenekleri olan b\u00f6yle bir kul\u00fcb\u00fcn bir par\u00e7as\u0131 olmaktan ve bu aileye kat\u0131lmaktan dolay\u0131 \u00e7ok mutluyum. G\u00f6revime ba\u015flamak i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yorum. Yeni d\u00f6nemde, kul\u00fcb\u00fcm\u00fczdeki herkes, t\u00fcm ma\u00e7larda stad\u0131m\u0131z\u0131n taraftarlar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan doldurulaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yor. Daha \u00f6nce bu statta bir\u00e7ok ma\u00e7 izledim, taraftarlar\u0131m\u0131z\u0131n tutkusunu ve olu\u015fturacaklar\u0131 atmosferi g\u00f6rmek i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yorum.\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz\u00fcn Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Damien Comolli ile ilgili olarak Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Ali Ko\u00e7: \u201cDamien Comolli uzun s\u00fcredir irtibatta oldu\u011fumuz ve konu\u015ftu\u011fumuz bir isim. Kendisi, Avrupa\u2019n\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli kul\u00fcplerinde g\u00f6rev alm\u0131\u015f, de\u011ferli bir futbol adam\u0131. Uzun vadeli planlamalar\u0131m\u0131z \u00e7er\u00e7evesinde, hayal etti\u011fimiz Fenerbah\u00e7e futbol tak\u0131m\u0131 i\u00e7in bir yola \u00e7\u0131kt\u0131k ve ilk ad\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 atmaya ba\u015flad\u0131k. Damien Comolli\u2019ye Fenerbah\u00e7e\u2019de ba\u015far\u0131, mutluluk ve \u015fampiyonluk dolu y\u0131llar diliyorum.\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,\r\nSportif Direkt\u00f6r\u00fcm\u00fcz Damien Comolli\u2019nin imza t\u00f6reni ve bas\u0131n toplant\u0131s\u0131, 12 Haziran Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc saat 14:00\u2019te, stad\u0131m\u0131zda bulunan 1907 Trib\u00fcn\u00fc\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftirilecektir.\r\n\r\nFENERBAH\u00c7E FUTBOL A.\u015e.\r\n\r\n,24 Kas\u0131m 1971 do\u011fumlu olan Frans\u0131z futbol adam\u0131 Damien Comolli, kariyeri boyunca antren\u00f6rl\u00fck, g\u00f6zlemcilik ve futbol direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc gibi g\u00f6revler \u00fcstlendi ve Monaco FK, St. Etienne FK, Arsenal FK, Tottenham FK ve Liverpool FK gibi \u00f6nemli kul\u00fcplerde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nFutbol kariyerine Monaco FK\u2019n\u00fcn altyap\u0131 tak\u0131m\u0131nda ba\u015flayan Comolli, daha sonra kul\u00fcb\u00fcn U-16 tak\u0131m\u0131nda teknik direkt\u00f6rl\u00fck yapt\u0131 ve eyalet baz\u0131nda \u015fampiyonluk elde etti. 1995 y\u0131l\u0131nda hukuk fak\u00fcltesinden mezun olan Comolli, ayn\u0131 y\u0131l teknik direkt\u00f6rl\u00fck lisans\u0131 da elde etti.\r\n\r\n1997 y\u0131l\u0131nda Arsenal FK\u2019nde g\u00f6reve ba\u015flayan Damien Comolli, burada scout olarak g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 7 y\u0131l boyunca ke\u015ffetti\u011fi Kolo Toure, Gael Clichy, Thierry Henry ve Robert Pires gibi isimlerle \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n2004-2005 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda teknik direkt\u00f6rl\u00fck g\u00f6revini \u00fcstlendi\u011fi St Etienne FK\u2019nde, ba\u015far\u0131l\u0131 bir d\u00f6nem ge\u00e7irdi ve ligi 6. s\u0131rada tamamlarken, Fransa Kupas\u0131\u2019nda da yar\u0131 finale kald\u0131. Burada ge\u00e7irdi\u011fi s\u00fcre i\u00e7erisinde Comolli bir\u00e7ok \u00f6nemli transfere imza atarken, ayn\u0131 zamanda hem ulusal hem de uluslararas\u0131 seviyede kul\u00fcb\u00fcn bir\u00e7ok partnerlik kurmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131.\r\n\r\n2005 y\u0131l\u0131nda Damien Comolli, Premier Lig\u2019in k\u00f6kl\u00fc ekiplerinden Tottenham Hotspur Futbol Kul\u00fcb\u00fc\u2019n\u00fcn Sportif Direkt\u00f6r\u00fc olarak g\u00f6reve ba\u015flad\u0131. Comolli burada Gareth Bale, Alan Hutton, Kevin Prince Boateng ve Yaounes Kaboul gibi gen\u00e7 yeteneklerin ke\u015ffedilerek tak\u0131ma kat\u0131lmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, Luka Modric, Benoit Assou-Ekotto, Heurelho Gomes, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov ve Roman Pavlyuchenko gibi \u00fcst d\u00fczey isimlerin transferlerini ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n\r\n2008\u2019de Lig 1\u2019e, Sportif Direkt\u00f6r s\u0131fat\u0131yla geri d\u00f6nen Comolli, St. Etienne FK\u2019ndeki bu g\u00f6revinin ard\u0131ndan 2010 y\u0131l\u0131nda Liverpool FK\u2019nde Futbol Strateji Direkt\u00f6r\u00fc olarak transfer oldu. Liverpool\u2019daki ilk sezonunda Luis Suarez ve Andy Carroll\u2019un transferlerini ger\u00e7ekle\u015ftiren Comolli, 2011 y\u0131l\u0131nda \u201cSportif Direkt\u00f6r\u201d titriyle Liverpool kariyerine devam etti. 2011-12 sezonunda Liverpool\u2019un Jordan Henderson, Charlie Adam, Stewart Downing, Doni, Jose Enrique, Sebastian Coates ve Craig Belammy transferlerini ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n\r\n2018-2019 sezonundan itibaren Damien Comolli, Fener