Fenerbahçe Lozan maçı şifresiz canlı izle

Yeni hocas\u0131 Cocu ile yeni sezona haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Fenerbah\u00e7e, \u0130svi\u00e7re'de Lozan ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geliyor.,Peki, Fenerbah\u00e7e - Lozan \u015fifresiz canl\u0131 izle ve hangi kanalda? \u0130\u015fte detaylar... Bu ak\u015fam saat 20.00'de ba\u015flayan m\u00fccadel D-Smart'\u0131n Smart Sport 77 kanal\u0131ndan canl\u0131 yay\u0131nlan\u0131yor. Ayr\u0131ca ma\u00e7\u0131n canl\u0131 skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...,Fenerbah\u00e7e \u0130stanbulspor ile oynad\u0131\u011f\u0131 haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131na Kameni, \u0130sla, Skrtel, \u0130smail K\u00f6yba\u015f\u0131, Ozan Tufan, Josef, Giuliano, Eljif Elmas, Valbuena, Aatif, Soldado 11'i ile ba\u015flam\u0131\u015f ve rakibi ile 1-1 berabere kalm\u0131\u015ft\u0131. ,Sar\u0131-Lacivertli tak\u0131m\u0131n tek gol\u00fcn\u00fc 1. dakikada Aatif kaydetmi\u015fti.,Fenerbah\u00e7e bu sezonki ilk transferleri Alt\u0131nordu'dan Berke \u00d6zer ve Bar\u0131\u015f Al\u0131c\u0131'y\u0131 kadrosuna katarak yapt\u0131. Berke \u00d6zer ve Bar\u0131\u015f Al\u0131c\u0131 Fenerbah\u00e7e'nin \u0130svi\u00e7re kamp\u0131na kat\u0131larak tak\u0131mla \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131. ,Teknik direkt\u00f6r Cocu \u015fans verirse iki futbolcu da Lozan ma\u00e7\u0131nda forma giyebilecek.,<p><a href="https:\/\/www.dsmart.com.tr\/tv"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000080"><strong>FENERBAH\u00c7E LOZAN MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN (\u00dcyelik gerekir) <\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>,21 Temmuz Cumartesi 21.00: Fenerbah\u00e7e - Feyenoord\r\n\r\n,1 A\u011fustos \u00c7ar\u015famba 21.00: Fenerbah\u00e7e - Cagliari,18 Temmuz \u00c7ar\u015famba 18.00: Fenerbah\u00e7e - Fulham