Fenerbahçe Michael Frey ile imzaya çok yakın!

Lille'de beklentilerin alt\u0131nda kalan oyuncu, \u00f6nce Luzern'e kiraland\u0131, 2016\/17 y\u0131l\u0131nda ise 500 bin euro bonservis bedeliyle Young Boys'a geri d\u00f6nd\u00fc. 1994 do\u011fumlu forvet, ge\u00e7en yaz ise 400 bin euro bedelle FC Z\u00fcrich'in yolunu tuttu.,Sar\u0131 lacivertlilerin kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 \u0130svi\u00e7reli y\u0131ld\u0131z Frey, yar\u0131n sar\u0131-lacivertli kul\u00fcple s\u00f6zle\u015fme imzalamak i\u00e7in \u0130stanbul'a gelecek. Frey, saat 14.00'te T\u00fcrkiye'de olacak.,Sar\u0131-lacivertli kul\u00fcple daha \u00f6nce anla\u015fmaya varan ancak kul\u00fcb\u00fc taraf\u0131ndan transfer olmas\u0131na izin verilmeyen golc\u00fc futbolcu, kul\u00fcb\u00fcyle ters d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f ve kadro d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Kariyerine Young Boys altyap\u0131s\u0131nda ba\u015flayan \u0130svi\u00e7reli 1,89'luk forvet, 2014\/15 y\u0131l\u0131nda 3 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu.,24 ya\u015f\u0131ndaki Frey, mavi-beyazl\u0131 ekibin formas\u0131yla \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 39 resmi ma\u00e7ta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.,Fenerbah\u00e7e bir transferde daha mutlu sona ula\u015fmaya \u00e7ok yak\u0131n!,Ali Ko\u00e7'un ba\u015fkan se\u00e7ilmesinin ard\u0131ndan sportif direkt\u00f6rl\u00fc\u011fe Damien Comolli, teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011fe ise Phillip Cocu'nun geldi\u011fi Fenerbah\u00e7e, transfere h\u0131zl\u0131 ba\u015flam\u0131\u015f ve Alt\u0131nordu'nun gen\u00e7 yetenekleri Berke \u00d6zer ile Bar\u0131\u015f Al\u0131c\u0131'y\u0131 kadrosuna katm\u0131\u015ft\u0131.,Sar\u0131-lacivertliler Al-Wahda'ya g\u00f6nderdi\u011fi Fernandao'dan sonra ise Salih U\u00e7an'\u0131 Empoli'ye kiralad\u0131.,Son olarak Islam Slimani'yi kiral\u0131k olarak kadrosuna katan Fenerbah\u00e7e, \u0130svi\u00e7re'nin Zurich ekibinde forma giyen 24 ya\u015f\u0131ndaki Michael Frey ile anla\u015fma sa\u011flad\u0131!,Gen\u00e7le\u015fme operasyonuna devam eden sar\u0131-lacivertliler Hollanda'n\u0131n N.E.C. Nijmegen ekibinde forma giyen T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 Hollandal\u0131 futbolcu Ferdi Kad\u0131o\u011flu'nu da transfer ettikten sonra Swansea City'den Andre Ayew'i, Leicester City'den ise Islam Slimani'yi kiralam\u0131\u015ft\u0131.