Fenerbahçe Mina konusunda Barça'yla anlaştı

Fenerbah\u00e7e, D\u00fcnya Kupas\u0131'nda Kolombiya formas\u0131yla 3 gol atarak dikkat \u00e7eken ve fiyat\u0131n\u0131 art\u0131ran Barcelonal\u0131 Yerry Mina'dan vazge\u00e7mi\u015f de\u011fil.\r\n\r\n,BAR\u00c7A TAMAM, SIRADA M\u0130NA VAR\r\nOyuncu, Katalan ekibinden ayr\u0131lmak istemese de Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7, ikili ili\u015fkileriyle Mina'y\u0131 kiralamak i\u00e7in mesai harc\u0131yor.\r\n\r\n,Barcelona ile b\u00fcy\u00fck oranda anla\u015fma sa\u011flayan sar\u0131-lacivertli y\u00f6netimin, oyuncuyu ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,.,Y\u00f6netim, Mina'yla da anla\u015f\u0131rsa k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde imzalar at\u0131lacak.,G.Saray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim'in de d\u00fcn be\u011fendi\u011fi oyuncular aras\u0131nda sayd\u0131\u011f\u0131 ve 'Almak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k' itiraf\u0131nda bulundu\u011fu 23 ya\u015f\u0131ndaki defans i\u00e7in sar\u0131-lacivertli y\u00f6netim Barcelona ile temaslar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n