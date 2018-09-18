Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yeni transferi futbolu bıraktı

Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Fenerbah\u00e7e Kul\u00fcb\u00fc, oyuncunun sa\u011fl\u0131k nedenlerinden dolay\u0131 bu karar\u0131 almak zorunda oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,Kul\u00fcb\u00fcn resmi internet sitesinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131;\r\n\r\n,''Fenerbah\u00e7e U21 Futbol Tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n sporcular\u0131ndan Andreas Kilit'in, sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle futbol hayat\u0131na bir s\u00fcre ara vermek zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcz\u00fcnt\u00fcyle \u00f6\u011frenmi\u015f bulunuyoruz.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e'ye hizmet edememenin mutsuzlu\u011fu ile kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze olan aidiyetini 'oyuncu olarak de\u011filse bile mutlaka bir g\u00fcn antren\u00f6r olarak buraya d\u00f6nmek istedi\u011fi' s\u00f6zleriyle anlatan 19 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 oyuncumuza ge\u00e7mi\u015f olsun diyor; en k\u0131sa zamanda futbolcu ya da antren\u00f6r olarak ye\u015fil sahalara d\u00f6nmesini diliyoruz.'',.,Fenerbah\u00e7e'de s\u00fcrpriz ayr\u0131l\u0131k ya\u015fand\u0131.,Fenerbah\u00e7e'nin \u015eubat ay\u0131nda \u0130sve\u00e7 ekibi J\u00f6nk\u00f6ping'den renklerine ba\u011flad\u0131\u011f\u0131 19 ya\u015f\u0131ndaki savunma oyuncusu Andreas Kilit, futbolu b\u0131rakt\u0131. ,F.Bah\u00e7e'nin 19 ya\u015f\u0131ndaki yeni transferi futbolu b\u0131rak\u0131yor.