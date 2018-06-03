Fenerbahçe'nin efsane başkanı oyunu kime verdiğini açıkladı

Fenerbah\u00e7e'de tarih\u00ee kongre yap\u0131ld\u0131.,G\u00f6zler efsane ismin \u00fczerindeydi. ,Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m ve Ali Ko\u00e7'un yar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 genel kurulda sar\u0131-lacivertlilerin efsane ba\u015fkanlar\u0131ndan Ali \u015een de oy kullanmak i\u00e7in Fenerbah\u00e7e \u00dclker Stad\u0131'na geldi. Bir\u00e7ok kongre \u00fcyesinin ilgisiyle kar\u015f\u0131la\u015fan \u015een, kendisiyle foto\u011fraf \u00e7ektirmek isteyenleri de k\u0131rmad\u0131.\r\n,Fenerbah\u00e7e'nin efsane ba\u015fkan\u0131 Ali \u015een, kime oy verdi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Ali \u015een \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "Fenerbah\u00e7e kendine ba\u015fkan se\u00e7iyor. Adaylar projelerini anlatt\u0131lar. Bir de\u011fi\u015fim olmas\u0131 gerekiyor. \u00c7o\u011funlu\u011fun elinde beyaz zarflar g\u00f6r\u00fcyorum. Ben oyumu kulland\u0131m, oyumu da Ali Ko\u00e7 ve arkada\u015flar\u0131 i\u00e7in kulland\u0131m.",Fenerbah\u00e7e'nin efsane ba\u015fkan\u0131 Ali \u015een, "Bir de\u011fi\u015fim olmas\u0131 gerekiyor. Ben oyumu Ali Ko\u00e7 ve arkada\u015flar\u0131 i\u00e7in kulland\u0131m." dedi.\r\n