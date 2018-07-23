Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi hangi takım oldu

Fenerbah\u00e7e'nin UEFA \u015eampiyonlar Ligi 3. \u00f6n eleme turundaki rakibi belli oldu. ,Peki Fenerbah\u00e7e \u015eampiyonlar Ligi'nde hangi tak\u0131mla e\u015fle\u015fti? Fenerbah\u00e7e'nin rakibi hangi tak\u0131m oldu? UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde 3 \u00f6n eleme oynayacak olan Fenerbah\u00e7e, ilk olarak Portekiz devi Benfica ile e\u015fle\u015fti.,Fenerbah\u00e7e'nin \u015eampiyonlar Ligi'ndeki rakibi hangi tak\u0131m oldu, Fenerbah\u00e7e'nin rakibi kim, Fenerbah\u00e7e \u015eampiyonlar Ligi'nde hangi tak\u0131mla e\u015fle\u015fti? sorular\u0131n\u0131n cevab\u0131 bu haberde yer al\u0131yor. ,Galatasaray ile birlikte \u00fclkemizi UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbah\u00e7e'nin rakibi belli oldu. Fenerbah\u00e7e, Portekiz devi Benfica ile e\u015fle\u015fti. \u0130\u015fte Benfica ile ilgili detaylar...\r\n\r\n,,Benfica - Fenerbah\u00e7e\r\nSlavia Prag - Dinamo Kiev\r\nPAOK-Basel e\u015fle\u015fmesinin galibi -Spartak Moskova\r\nStandar Liege - Ajax-Sturm Graz e\u015fle\u015fmesinin galibi\r\n\r\nFenerbah\u00e7e ilk ma\u00e7\u0131 7-8 A\u011fustos'ta Portekiz'de, r\u00f6van\u015f\u0131n\u0131 14-15 A\u011fustos'ta \u0130stanbul'da oynayacak.\r\n\r\n