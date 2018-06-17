Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Cocu'dan ilk istek
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Türkiye gazetesinden M. Emin Uluç'un aktardığına göre Fenerbahçe’de artık yeni hoca belli olmak üzere ve oklar PSV’nin hocası Philip Cocu’yu işaret ediyor. Takımın futbol organizasyonlarından sorumlu ismi Sportif Direktör Damien Comolli, bir süredir sürdürdüğü arayışlarda sona geldi. PSV’nin hocası Cocu ile görüşen Fransız futbol adamı, büyük oranda anlaşmayı sağladı. Cocu’nun bayram sonrası resmen açıklanması bekleniyor. Comolli ile Cocu arasında yapılan görüşmede Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe’yi yakından takip ettiğini söylediği öğrenildi. Takım hakkında yeterli bilgisi olduğunun altını çizen Cocu, Aykut Kocaman’ın ilk on birde fazla şans vermediği Fransız oyuncu Mathieu Valbuena’nın takımda kalmasını istedi. Valbuena’nın oyun sistemine uygun bir isim olduğunu belirten Cocu’nun “Eğer Fenerbahçe’nin başına geçersem onunla çalışmayı isterim” dediği ifade edildi.