Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Fenerbah\u00e7e'nin yeni teknik direkt\u00f6r\u00fc merak ediliyordu.,Fenerbah\u00e7e\u2019de teknik direkt\u00f6r belirsizli\u011fi devam ederken g\u00fcndeme aday olarak iki isim daha geldi. ,Phillip Cocu ve Claude Puel... ,Sportif Direkt\u00f6r Damien Comolli\u2019nin Hollanda ekibi PSV ile ba\u015far\u0131dan ba\u015far\u0131ya ko\u015fan Cocu\u2019yla bir araya geldi\u011fi ve teklifini iletti\u011fi belirtildi.,Ligde PSV\u2019nin ba\u015f\u0131nda son 4 sezonda 3 \u015fampiyonluk ya\u015fayan Cocu, 2 S\u00fcper Kupa bir de Hollanda Kupas\u0131 elde etti. Cocu bu sezon ligde ipi g\u00f6\u011f\u00fcslerken 2,44 gibi y\u00fcksek bir puan ortalamas\u0131 tutturmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,F.Bah\u00e7e taraftarlar\u0131n\u0131 sevindirecek bir di\u011fer geli\u015fme daha var. E\u011fer Cocu tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na ge\u00e7erse yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131na Dirk Kuyt\u2019\u0131n getirilmesi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. Profesyonel futbol hayat\u0131na nokta koyan Kuyt, antren\u00f6rl\u00fck yapmak istedi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Comolli bir yandan da Premier Lig ekiplerinden Leicester City\u2019nin ba\u015f\u0131nda olan Claude Puel ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131. ,Sezonu 9. s\u0131rada bitiren Ada ekibinden ayr\u0131lmas\u0131 an meselesi olan Claude Puel, kariyerinde Monaco, Lille, Nice ve Southampton\u2019da g\u00f6rev alm\u0131\u015ft\u0131. \u0130ki isimden Cocu bir ad\u0131m \u00f6nde bulunuyor. Teknik adam konusu netle\u015fir netle\u015fmez transferde imzalar gelecek. Oyuncu transferlerinde bonservisi elinde olan isimlerle, kiral\u0131k oyuncular \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor., Comolli\u2019nin listesi do\u011frultusunda harekete ge\u00e7en Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7\u2019un Barcelona ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ve stoper Yerry Mina ile golc\u00fc Paco Alcacer transferinde kolayl\u0131k sa\u011flanmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi belirtiliyor.,Kadroda k\u00f6kl\u00fc bir de\u011fi\u015fiklik i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vayan Sportif Direkt\u00f6r Damien Comolli, vatanda\u015f\u0131 Mathieu Valbuena\u2019y\u0131 da sat\u0131\u015f listesine koydu. Bir yandan bonservis geliri hedefleyen bir yandan tak\u0131m\u0131n ya\u015f ortalamas\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrmek isteyen Comolli, Valbuena\u2019n\u0131n sat\u0131\u015f\u0131yla y\u00fcksek bir maa\u015f y\u00fck\u00fcnden de kurtulmu\u015f olacak. Valbuena\u2019n\u0131n y\u0131ll\u0131k 4 milyon avroluk maa\u015f\u0131n\u0131n kabul edilemez oldu\u011funu rapor eden Comolli, tecr\u00fcbeli y\u0131ld\u0131za gelen teklifleri de\u011ferlendirmeye ba\u015flad\u0131. Valbuena\u2019ya \u00f6zellikle MLS\u2019ten talipler oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Savunma a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 \u00f6n liberolarla oynamakla ele\u015ftirilen Fenerbah\u00e7e\u2019nin bu mevkide \u00f6nemli de\u011fi\u015fiklikler yapmak istedi\u011fi biliniyor. Savunma yeteneklerinin yan\u0131 s\u0131ra h\u00fccum y\u00f6n\u00fc de g\u00fc\u00e7l\u00fc isimleri masaya yat\u0131ran sar\u0131-lacivertliler iki isim \u00fczerine yo\u011funla\u015fm\u0131\u015f durumda. 22\u2019lik S\u0131rp Marko Grujic ile 26 ya\u015f\u0131ndaki Arjantinli Rodrigo Battaglia. Her iki oyuncunun ger\u00e7ek mevkii merkez orta saha. Ancak \u00f6n libero ve on numara pozisyonlar\u0131nda da oynayabiliyorlar. Sporting\u2019de taraftar sald\u0131rmas\u0131 nedeniyle bir \u00e7ok ismin tak\u0131mdan ayr\u0131lmas\u0131n\u0131 f\u0131rsata \u00e7evirmek isteyen Fenerbah\u00e7e, 2022\u2019ye kadar s\u00f6zle\u015fmesi olan Battaglia\u2019yla yak\u0131nan ilgileniyor. Ancak tangocunun \u00e7ok say\u0131da talibi var. Ge\u00e7en sezonu Cardiff\u2019te kiral\u0131k ge\u00e7iren Grunic\u2019i Liverpool\u2019dan almak daha kolay g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.,Volkan Demirel\u2019le bayram sonras\u0131 masaya oturacak Fenerbah\u00e7e, Alt\u0131nordu\u2019nun gen\u00e7 yetene\u011fi Berke \u00d6zer\u2019i transfer etmek i\u00e7in temaslara devam ediyor. Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7\u2019un Berke\u2019yi bizzat Alt\u0131nordu Ba\u015fkan\u0131 Seyit Mehmet \u00d6zkan\u2019dan istedi\u011fi biliniyor. Alt\u0131nordu\u2019nun 18\u2019lik Berke i\u00e7in istedi\u011fi bonservis bedeli 3 milyon avro.,Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Burhan Kara\u00e7am \u00e2deta nefes almadan \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Kul\u00fcb\u00fcn mali tablosunu netle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015fan, bir yandan da kul\u00fcbe kaynak bulmak i\u00e7in temaslarda bulunuyor. Kara\u00e7am\u2019\u0131n k\u0131sa vadeli bor\u00e7lar\u0131 uygun faizli bir krediyle uzun vadeye yaymaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.,Fenerbah\u00e7e\u2019de Ali Ko\u00e7 etkisi h\u0131z kesmiyor. Sar\u0131-lacivertlilerin, Fenerium ak\u0131n\u0131 devam ederken localara da yo\u011fun ilgi oldu\u011fu belirtiliyor. 64 loca i\u00e7in 150\u2019nin \u00fczerinde talep oldu\u011fu ifade ediliyor. Stat i\u00e7i reklamlar\u0131 i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da teklif gelirken, kap\u0131ya dayanan sponsorlarla da g\u00f6r\u00fc\u015fmeler devam ediyor.