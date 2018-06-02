Fenerbahçe seçiminde oyunun rengini açıkladı...

S\u0131k\u0131 bir Fenerbah\u00e7e taraftar\u0131 olan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan da, d\u00fcn kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir televizyon program\u0131nda, soru \u00fczerine Genel Kurul\u2019la ilgili d\u00fc\u015f\u00fcncelerini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Fenerbah\u00e7e Kul\u00fcb\u00fc, Se\u00e7imli Ola\u011fan Genel Kurulu bug\u00fcn resmen ba\u015fl\u0131yor. ,Hem Sar\u0131-Lacivertliler\u2019in hem de di\u011fer futbolseverlerin yak\u0131ndan takip etti\u011fi tarihi kongrede 20 y\u0131ld\u0131r ba\u015fkanl\u0131k koltu\u011funda oturan Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m ile eski y\u00f6neticilerden Ali Ko\u00e7, ba\u015fkanl\u0131k i\u00e7in yar\u0131\u015facak... ,Son haftalarda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalarla tansiyon iyice y\u00fckselirken, kongrenin ilk g\u00fcn\u00fcnde adaylar, son kez \u00fcyelere seslenecek.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7eli olan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan da, d\u00fcn kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir televizyon program\u0131nda, soru \u00fczerine Genel Kurul\u2019la ilgili d\u00fc\u015f\u00fcncelerini a\u00e7\u0131klad\u0131. Erdo\u011fan \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,\u201cEn ideali al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015f olan \u015fey hay\u0131rl\u0131 olsun demektir. ,G\u00f6nl\u00fcm bu noktada ideal bir y\u00f6netimin i\u015f ba\u015f\u0131na gelmesidir. ,Ama burada tabi tecr\u00fcbe her zaman \u00e7ok \u00e7ok \u00f6nemli. ,Temenni ederim ki in\u015fallah bu kongreyle birlikte Fenerbah\u00e7e yeni bir s\u00fcrece \u00e7ok daha diri \u00e7ok daha g\u00fc\u00e7l\u00fc ama tecr\u00fcbenin de hakim oldu\u011fu bir yap\u0131yla devam eder.\u201d