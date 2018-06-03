Fenerbahçe taraftarından Aydınlar'a protesto

Fenerbah\u00e7eli taraftarlar, ba\u015fkan se\u00e7imi i\u00e7in oy kullanmaya gelen eski ba\u015fkan aday\u0131 Mehmet Ali Ayd\u0131nlar'\u0131 protesto etti.\r\n,Fenerbah\u00e7e Spor Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn Ola\u011fan Se\u00e7imli Genel Kurulu'nun ikinci g\u00fcn\u00fcnde oy verme i\u015flemi ba\u015flad\u0131.\r\n,\u00dclker Stadyumu'nda ger\u00e7ekle\u015fen genel kurulda \u00fcyeler saat 10:00'da oy vermeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Ac\u0131badem Sa\u011fl\u0131k Grubu y\u00f6netim kurulu ba\u015fkan\u0131 Mehmet Ali Ayd\u0131nlar da oy kullanmak i\u00e7in stada geldi. Trib\u00fcnler "Mehmet Ali Ayd\u0131nlar d\u0131\u015far\u0131" diyerek tepki g\u00f6sterdi.