Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor

Fenerbah\u00e7e transfer bombas\u0131n\u0131 patlatmaya haz\u0131rlan\u0131yor,\u0130lk s\u0131rada ise 22 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z var.,St. Etienne formas\u0131 giyen Fildi\u015fi Sahili as\u0131ll\u0131 Frans\u0131z oyuncu, hem Sportif Direkt\u00f6r Comolli\u2019nin hem de Kocaman\u2019\u0131n listesinde olan bir isim\u2026 ,Fransa Ligue 1'de Saint- Etienne formas\u0131 giyen Jonathan Bamba'n\u0131n Fenerbah\u00e7e'nin transfer listesinin ilk s\u0131ras\u0131nda yer almas\u0131 Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7'un bir taraftan se\u00e7ime haz\u0131rlan\u0131rken, di\u011fer taraftan ba\u015fkan olaca\u011f\u0131na inanarak gelecek sezonun planlamas\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6stergesi. Mazbatay\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn\u00fcn ak\u015fam\u0131 \u0130stanbul'a gelen ve sportif direkt\u00f6r olarak g\u00f6reve ba\u015flayan Damien Comolli'nin \u00fclkesi Fransa'da en yak\u0131n oldu\u011fu kul\u00fcp Saint-Etienne ve do\u011fal olarak Jonathan Bamba'y\u0131 da en yak\u0131ndan tan\u0131yan isimlerden biri. Bitiricilik noktas\u0131nda \u00fclke medyas\u0131ndan ele\u015ftiriler alan Bamba, pas oyununu ve verka\u00e7larla gole gitmeyi seven bir isim.,SA\u0130NT-ETIENNE'DE ayda br\u00fct 18 bin Euro kazanan ve s\u00f6zle\u015fmesi bu ay sona eren Jonathan Bamba'n\u0131n menajeri, Frans\u0131z ekibinden 3 y\u0131ll\u0131k kontrata kar\u015f\u0131l\u0131k ilk y\u0131l 130 bin, ikinci y\u0131l 140 bin, 3. y\u0131l i\u00e7in de 150 bin Euro isteyince ipler kopma noktas\u0131na geldi. \u0130talya'dan \u0130nter ve \u0130ngiltere'de Newcastle United da gen\u00e7 oyuncunun pe\u015finde. Ge\u00e7en sezon ekim ay\u0131nda yeni kontrat imzalamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in gen\u00e7 tak\u0131ma g\u00f6nderildi\u011finde Saint- Etienne kul\u00fcb\u00fcnde polemik konusu olan Jonathan Bamba, daha sonra tekrar A tak\u0131ma al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.,ST. ETIENNE altyap\u0131s\u0131ndan yeti\u015fen, bir \u00f6nceki sezon Angers'e kiralanan 22 ya\u015f\u0131ndaki Bamba, geride kalan sezonda Fransa Ligue 1'de patlama yapan oyuncular\u0131n ba\u015f\u0131nda geliyor. 34 lig ma\u00e7\u0131nda 7 gol, 8 asist yapan Bamba, h\u00fccumda merkez santrfor ve iki kanatta da forma giyiyor. Ge\u00e7en sezon 11'de ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 11 ma\u00e7ta merkez forvet, 12 ma\u00e7ta da sa\u011f a\u00e7\u0131k olarak g\u00f6rev yapan oyuncu, 4 ma\u00e7ta da sol kanatta oynad\u0131. 1.75 boyundaki Bamba'n\u0131n en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011fi; k\u0131sa mesafede h\u0131zlanabilmesi ve kanatlardan i\u00e7eriye girip defans\u0131n dengesini bozmas\u0131.,F.BAH\u00c7E'YE 3 y\u0131ll\u0131k imza atan Sportif Direkt\u00f6r Damien Comolli, resmi olarak ilk mesai g\u00fcn\u00fcnde i\u015fe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaretle ba\u015flad\u0131. Sabah 10.00'da Samand\u0131ra'ya giden Comolli'yi Aykut Kocaman'\u0131n ekibi kar\u015f\u0131lad\u0131. Tesisleri gezen Comolli'nin kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 teknolojik altyap\u0131dan \u00e7ok etkilendi\u011fi, "Bu seviyede bir tesis beklemiyordum" ifadesini kulland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Teknik heyet, ard\u0131ndan Comolli'ye tak\u0131mla ilgili detayl\u0131 bir analiz yapt\u0131.,Yeni sportif direkt\u00f6r, daha sonra ilk kez Aykut Kocaman'la bir araya geldi. Comolli ile Kocaman, k\u0131sa bir sohbet ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Taraflar kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 hedeflerini ve beklentilerini anlatt\u0131ktan sonra ayr\u0131ld\u0131lar. Kocaman'\u0131n kal\u0131p kalmayaca\u011f\u0131 ikili aras\u0131nda konu\u015fulmad\u0131. (Sabah)