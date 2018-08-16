Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbah\u00e7e'de y\u0131ld\u0131z futbolcunun transferi resmen a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Fenerbah\u00e7e Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Damien Comolli, Islam Slimani'nin imza t\u00f6reninde Salih U\u00e7an i\u00e7in Empoli ile anla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Damien Comolli, Emre Akbaba sorusu \u00fczerine; "Frans\u0131z bas\u0131n\u0131 ne yaz\u0131yor takip etmiyorum, dedikodular hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f bildirmeyece\u011fim. \r\n\r\n,Emre Akbaba'n\u0131n iyi bir oyuncu oldu\u011funu biliyorum ama sadece bu kadar. Daha \u00f6nce kendisi hakk\u0131nda s\u00f6ylediklerim ile ayn\u0131 noktaday\u0131m" cevab\u0131n\u0131 verdi. \r\n \r\n,Fenerbah\u00e7e Sportif Direkt\u00f6r\u00fc, "FFP'ye g\u00f6re hareket ediyoruz, UEFA ile her g\u00fcn g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyoruz, dan\u0131\u015f\u0131yoruz. ,Aniden bir \u015feyler geli\u015febilir. ,Comolli, Salih U\u00e7an'\u0131n sat\u0131n alma opsiyonlu kiral\u0131k olarak Empoli'ye gidece\u011fini ifade etti. ,Salih U\u00e7an'\u0131n transferi i\u00e7in bug\u00fcn \u00f6\u011fleden sonra Empoli ile bir anla\u015fma yapt\u0131k" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015fkan da a\u00e7\u0131klad\u0131, ben de a\u00e7\u0131klad\u0131m, \u015fu anda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck s\u0131n\u0131rlamalar i\u00e7erisinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcyoruz.