Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbah\u00e7e Do\u011fu\u015f, San Antonio Spurs'ten Joffrey Lauvergne'yi 2 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. ,Ayr\u0131ca Joffrey Lauvergne de gelecek sezon Fenerbah\u00e7e'de oynayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Y\u0131ld\u0131z oyuncu NBA ekibi San Antonio Spurs'te forma giyiyordu.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e Do\u011fu\u015f Erkek Basketbol Tak\u0131m\u0131m\u0131z, Avrupa basketbolunun en \u00f6nemli uzun oyuncular\u0131ndan biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA\u2019de San Antonio Spurs formas\u0131 giyen Frans\u0131z pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek anla\u015fmaya vard\u0131.,Yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131 kapsam\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Fenerbah\u00e7e Do\u011fu\u015f Basketbol Tak\u0131m\u0131m\u0131z, kadrosunu San Antonio Spurs\u2019un ba\u015far\u0131l\u0131 pivotu Joffrey Lauvergne ile g\u00fc\u00e7lendirdi.,2.11 boyunda olan ve 4-5 numaral\u0131 pozisyonlarda forma giyebilen ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbah\u00e7e\u2019nin ba\u015far\u0131s\u0131 i\u00e7in m\u00fccadele edecek.,Oyuncumuza Fenerbah\u00e7e\u2019ye ho\u015f geldin diyor, yar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u2018her kulvarda\u2019 \u015fampiyonluk hedefleyen Fenerbah\u00e7e Do\u011fu\u015f Basketbol Tak\u0131m\u0131m\u0131zda ba\u015far\u0131lar diliyoruz.' denildi.,Ayr\u0131ca y\u0131ld\u0131z oyuncu da video payla\u015farak tranferi a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Lauvergne'nin mesaj\u0131 ise \u015f\u00f6yle: "Merhaba Fenerbah\u00e7e taraftar\u0131. Gelecek sezon tak\u0131mla birlikte parkede olaca\u011f\u0131m\u0131 a\u00e7\u0131klamaktan gurur duyuyorum. Yeni sezonun ba\u015flamas\u0131 i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yorum.",Y\u0131ld\u0131z oyuncu NBA ekibi San Antonio Spurs'te forma giyiyordu.