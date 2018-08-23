Fenerbahçe trasferi KAP'a bildirdi!

Fenerbah\u00e7e ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 KAP'a bildirdi...,Fenerbah\u00e7e, Josef de Souza'n\u0131n transferi konusunda Al Ahli ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 borsaya bildirdi.\r\n ,Sar\u0131-lacivertliler, Josef de Souza'n\u0131n transferi konusunda Al Ahli ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 KAP'a bildirdi.\r\n,\r\nKAP'a yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131:\r\n\r\n,''Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'n\u0131n Suudi Arabistan Kul\u00fcb\u00fc Al Ahli SC'ye transferi konusunda g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r.''