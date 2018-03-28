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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı! Şimdi havalimanında yaşıyor...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı! Şimdi havalimanında yaşıyor...
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Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapılarında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor. Sürekli ABD uçuşlarını takip eden ve 'San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin' diyen Şanlı, banklarda uyuyor, yemek ihtiyacını ise havalimanı personeli karşılıyor. 2.04 cm boyundaki basketbolcunun rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlarını almadığı ve Amerika'da basketbol oynamayı saplantı haline getirdiği söyleniyor...

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