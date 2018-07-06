Fenerbahçe'ye Jack Wilshere şoku! İmzayı atıyor

Fenerbah\u00e7e'nin yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131 kapsam\u0131nda s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc transfer harekat\u0131ndaki en \u00f6nemli hedeflerden olan Jack Wilshere, West Ham United ile anla\u015ft\u0131. Wilshere, sar\u0131 lacivertli kul\u00fcpten s\u00fcre istemi\u015fti.,Fenerbah\u00e7e'nin transfer listesindeki en \u00f6nemli isimlerden olan Jack Wilshere, Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anla\u015ft\u0131. ,The Guardian gazetesi payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 haberde Wilshere'in per\u015fembe g\u00fcn\u00fc West Ham i\u00e7in sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7ti\u011fini okuyucular\u0131na duyurdu. Sky Sports ise son dakika olarak ge\u00e7ti\u011fi haberde Wilshere'\u0131n West Ham ile anla\u015fmaya \u00e7ok yak\u0131n oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n,West Ham United teknik direkt\u00f6r\u00fc Manuel Pellegrini\u2019nin Wilshere ile bizzat g\u00f6r\u00fc\u015ferek ilk 11 garantisinin yan\u0131 s\u0131ra kendisine 3 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme ve her y\u0131l i\u00e7in 15 milyon sterlin \u00f6nerdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e'nin \u0130stanbul'a getirdi\u011fi Jack Wilshere'\u0131n kendisi i\u00e7in ev bakt\u0131\u011f\u0131 ve Fenerbah\u00e7e'yle s\u00f6z kesti\u011fi iddia edilmi\u015fti. Fenerbah\u00e7e'nin teklifine olumlu yakla\u015fan Wilshere, son karar\u0131n\u0131 vermek i\u00e7in s\u00fcre istemi\u015fti.