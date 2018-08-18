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Fenomen Türk kadın pilotlar

Fenomen Türk kadın pilotlar
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Türkiye’de sayıları her geçen gün artan kadın pilotlar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Gittikleri ülkelerden paylaştıkları fotoğraflarla adeta sosyal medya fenomeni hâline gelen kadın pilotları yüz binlerce kişi takip ediyor. Kadın pilotların en çok beğeni alan paylaşımları ise Küba ve Maldivler fotoğrafları oluyor. Sosyal medyadaki Türk kadın pilotlar arasında en ünlüsü ise Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu. Yağmur Sarıoğlu’nu bu alanda Eser Aksan Erdoğan takip ediyor. Yabancı kadın pilotların sosyal medyadaki takipçi sayıları ise 400 bine kadar çıkabiliyor.

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