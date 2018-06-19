Ferdi Tayfur'dan üzücü haber

\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Ferdi Tayfur\u2019a b\u00f6brek yetmezli\u011fi te\u015fhisi kondu. Sanat\u00e7\u0131, \u00f6mr\u00fc boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine ba\u011flanarak tedavi olacak.,Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle zor g\u00fcnler ge\u00e7iriyor. ,B\u00f6brek yetmezli\u011fi te\u015fhisi konulan Tayfur, hayat\u0131 boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine ba\u011flanaca\u011f\u0131 iddia ediliyor. ,\u0130stanbul ve Marmaris'teki \u00f6zel bir hastanede tedavi g\u00f6ren sanat\u00e7\u0131n\u0131n bak\u0131m\u0131n\u0131, \u015fimdilik yard\u0131mc\u0131lar\u0131 yap\u0131yor.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131yla y\u00fczle\u015fen Tayfur'a en b\u00fcy\u00fck motivasyon, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda kaybetti\u011fi villa davas\u0131n\u0131n kendi lehine sonu\u00e7lanmas\u0131 oldu. ,\u015eark\u0131c\u0131n\u0131n Marmaris'teki arazisi \u00fczerine yapt\u0131rmak istedi\u011fi villalarda sorun \u00e7\u0131km\u0131\u015f; Tayfur m\u00fcteahhit ve ta\u015feron firmayla daval\u0131k olmu\u015ftu. ,Davalar\u0131n lehine sonu\u00e7lanmas\u0131, zor g\u00fcnler ge\u00e7iren Tayfur'a b\u00fcy\u00fck motivasyon olmu\u015f. Sabah