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Fethiye'de 7 aylık hamile kadının feci ölümü
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nde feci bir kaza meydana geldi.
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