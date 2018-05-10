FETÖ 49 milyonun bilgisini çalmış!

28 farkl\u0131 adrese e\u015f zamanl\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda 36 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Ayr\u0131ca, y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma neticesinde, FET\u00d6\u2019n\u00fcn Afyonkarahisar s\u00f6zde il imam\u0131 ve yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu \u015fah\u0131slar ile, \u00fclke genelinde firari \u00f6rg\u00fct mensuplar\u0131na sahte n\u00fcfus c\u00fczdan\u0131 haz\u0131rlayan \u015fahs\u0131n da yakaland\u0131\u011f\u0131 bildirildi. ,Ki\u015filerin adreslerinde yap\u0131lan aramalarda, \u00e7ok say\u0131da dijital materyal, y\u00fckl\u00fc miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan malzemeler ele ge\u00e7irildi\u011fi bildirildi. ,\u015eahs\u0131n incelenen dijital materyalinde sahte kimlik yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lmak \u00fczere, 2009 y\u0131l\u0131 se\u00e7men kay\u0131tlar\u0131ndaki 49 milyon ki\u015fiye ait kimlik ve adres bilgilerinin oldu\u011fu listeler ele ge\u00e7irildi.,.