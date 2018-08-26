FETÖ'cü Emre Uslu'dan hayatını kaybeden türkücü Ahmet Çakar için alçak paylaşım

Rize'nin sevilen isimlerinden olan t\u00fcrk\u00fcc\u00fc Ahmet \u00c7akar'\u0131n trafik kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetmesi FET\u00d6'c\u00fc al\u00e7aklar\u0131 sevindirdi.,Sevilen t\u00fcrk\u00fcc\u00fcn\u00fcn \u00f6l\u00fcm\u00fcne sevinen FET\u00d6'c\u00fcler sosyal medya hesaplar\u0131ndan al\u00e7ak payla\u015f\u0131mlarda bulundular., 29 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden Rize'nin sevilen ismi Ahmet \u00c7akar'\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetmesi FET\u00d6'c\u00fcleri sevindirdi.,T\u00fcrk\u00fcc\u00fc \u00c7akar, burada s\u00f6yledi\u011fi atma t\u00fcrk\u00fclerinden birinde FET\u00d6 lideri i\u00e7in "\u00c7ok yak\u0131nda kopacak Fetullah'\u0131n kafas\u0131" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,Kazada hayat\u0131n\u0131 kaybeden t\u00fcrk\u00fcc\u00fc Ahmet \u00c7akar, 2016 y\u0131l\u0131nda Ankara'da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Ya\u015fayan \u0130nsan Hazineleri \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni'nde, Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan ve d\u00f6nemin Ba\u015fbakan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'a atma t\u00fcrk\u00fc s\u00f6ylemi\u015fti. ,Fetullah\u00e7\u0131 ter\u00f6ristlere kar\u015f\u0131 atma t\u00fcrk\u00fc s\u00f6yleyen Ahmet \u00c7akar'\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetmesi \u00fczerine, firari FET\u00d6'c\u00fc Emre Uslu sosyal medya hesab\u0131ndan sevin\u00e7 mesajlar\u0131 yazd\u0131. ,Rize'de kontrolden \u00e7\u0131kan arac\u0131yla 40 metreden dereye u\u00e7an kentin sevilen atma t\u00fcrk\u00fcc\u00fclerinden Ahmet \u00c7akar hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.,Ayn\u0131 \u015fekilde Fetullah\u00e7\u0131 trol hesaplardan da Ahmet \u00c7akar'\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetmesiyle ilgili mesajlar payla\u015f\u0131ld\u0131.,Emrullah Uslu, hayat\u0131n\u0131 kaybeden atma t\u00fcrk\u00fcc\u00fc \u00c7akar i\u00e7in, Fetullah G\u00fclen i\u00e7in s\u00f6yledi\u011fi atma t\u00fcrk\u00fcye g\u00f6nderme yaparak "Kafas\u0131n\u0131n koptu\u011fu s\u00f6yleniyor" diye yazd\u0131.,FET\u00d6'c\u00fc hainlerden al\u00e7ak payla\u015f\u0131m!,\u0130\u015fte o al\u00e7ak payla\u015f\u0131m...,.