FETÖ'cü Hakan Şükür'ün tepki toplayan 15 Temmuz paylaşımı

Devletin i\u00e7erisine yuvalanan Fetullah\u00e7\u0131 ter\u00f6ristler, 15 Temmuz 2016'da harekete ge\u00e7erek milletin iradesine el koymak istedi.\r\n,Kanl\u0131 bir darbe giri\u015fimine kalk\u0131\u015fan FET\u00d6'c\u00fc al\u00e7aklar, milletin silah\u0131n\u0131 milletin \u00fczerine \u00e7evirdi.\r\n,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131yla meydanlara inen milletin tokad\u0131n\u0131 yiyen Fetullah\u00e7\u0131 ter\u00f6ristler, \u00e7il yavrusu gibi da\u011f\u0131ld\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye'den ka\u00e7an isimlerden biri de, \u00f6rg\u00fct\u00fcn spor yap\u0131lanmas\u0131nda yer alan Hakan \u015e\u00fck\u00fcr'd\u00fc.\r\n,Amerika'da l\u00fcks bir hayat ya\u015fayan Hakan \u015e\u00fck\u00fcr, destek verdi\u011fi \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u015fehit etti\u011fi insanlar\u0131 and\u0131, tepkiler art arda geldi.\r\n,Amerika'da l\u00fcks bir hayat ya\u015famaya ba\u015flayan \u015e\u00fck\u00fcr; Fetullah G\u00fclen'e \u00f6vg\u00fcler d\u00fczmeye devam etti.\r\n,\u015eimdi ise, Hakan \u015e\u00fck\u00fcr 15 Temmuz \u015fehitlerini anmaya kalkt\u0131.\r\n,FET\u00d6'c\u00fc \u015e\u00fck\u00fcr'\u00fcn tweet'ine y\u00fczlerce tepki geldi.