FETÖ'cü karı kocanın akıl almaz planı mahkemede ortaya çıktı

Bursa\u2019da FET\u00d6\/PDY\u2019ye \u00fcye olmak su\u00e7lar\u0131ndan haklar\u0131nda dava a\u00e7\u0131lan kar\u0131 kocan\u0131n ak\u0131l almaz plan\u0131 mahkemede ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Kad\u0131n\u0131n s\u00f6zleri ise \u015fok etti., Kocas\u0131 Metin T. 2 y\u0131la yak\u0131n bir s\u00fcredir firari olan R\u00fcmeysa T. duru\u015fmaya hamile olarak kat\u0131ld\u0131. Bebe\u011fin kimden oldu\u011funu soran mahkeme ba\u015fkan\u0131na ise \u2018Bebe\u011fim kocam Metin\u2019den, bir gece ans\u0131z\u0131n geldi\u2019 cevab\u0131n\u0131 verdi. Duru\u015fman\u0131n ard\u0131ndan koca Metin T. Bursa polisi taraf\u0131ndan yakalan\u0131rken R\u00fcmeysa T. ise kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131.,Mahkeme Ba\u015fkan\u0131, 2 y\u0131ld\u0131r firari olan FET\u00d6'c\u00fc kocan\u0131n hamile e\u015fine, "2 y\u0131ld\u0131r e\u015fin yok, sen nas\u0131l hamile kald\u0131n" diye sordu., Bursa Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen FET\u00d6\/PDY soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda yap\u0131lan incelemelerde \u00f6rg\u00fct ile ba\u011flant\u0131l\u0131 olduklar\u0131 tespit edilen ve haklar\u0131nda dava a\u00e7\u0131lan kar\u0131 koca Metin T. ile R\u00fcmeysa T. duru\u015fmas\u0131nda ilgin\u00e7 bir detay ya\u015fand\u0131.