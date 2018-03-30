FETÖ’den aranan yurt yöneticisi tutuklandı

Jandarma \u015f\u00fcphelendi, kimli\u011fi \u015foke etti! \u0130\u011fren\u00e7 olay...\r\n,G\u00fcrsu il\u00e7esinde 2 lise \u00f6\u011frencisi TOK\u0130 konutlar\u0131na dolmu\u015fla gittikleri s\u0131rada D.T. taraf\u0131ndan taciz edildikleri konusunda jandarmaya \u015fikayette bulundu.\r\n\r\n,Zanl\u0131y\u0131 2 saat gibi k\u0131sa bir s\u00fcrede yakalay\u0131p g\u00f6zalt\u0131n alan Jandarma ekipleri Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131\u2019n\u0131n talimat\u0131yla olayla ilgili tahkikat ba\u015flatt\u0131. Sorgusu s\u0131ras\u0131nda avukat\u0131 yan\u0131nda oldu\u011fu halde kimli\u011fini kaybetti\u011fini belirten D.T. karde\u015fi \u00d6.T.\u2019nin kimlik bilgilerini verdi.\r\n\r\n,D.T. ile karde\u015fi aras\u0131nda 10 ya\u015f olmas\u0131 nedeniyle \u015fahs\u0131n oldu\u011fundan daha ya\u015fl\u0131 g\u00f6stermesinden \u015f\u00fcphelenen jandarma ekipleri, yak\u0131nlar\u0131n\u0131n kimlik bilgileri \u00fczerinden zanl\u0131n\u0131n ger\u00e7ek kimli\u011finin D.T. oldu\u011funu tespit etti.\r\n\r\n,Soru\u015fturmay\u0131 derinle\u015ftiren Jandarma D.T.\u2019nin Silahl\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc Kurma ve Y\u00f6netme su\u00e7undan arand\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.\r\n\r\n\u00c7orum\u2019da FET\u00d6\u2019n\u00fcn yurtlar\u0131nda y\u00f6netici konumunda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf eden D.T. Kimli\u011fi ile ilgili yalan beyanda bulunmak" su\u00e7undan da hakk\u0131nda ayr\u0131ca i\u015flem yap\u0131larak sevkedildi\u011fi adli mercilerce tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.