FETÖ'den sinyal gelince ABD sıkıştı

ABD ile T\u00fcrkiye aras\u0131ndaki rahip Brunson krizi giderek derinle\u015fiyor. ,Beyaz Saray, Adalet Bakan\u0131 G\u00fcl ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu\u2019ya y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlar ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. ,Yapt\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131n hedefleri ve zamanlamas\u0131 ise dikkat \u00e7ekiciydi. FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 G\u00fclen\u2019in T\u00fcrkiye\u2019ye iadesi konusunda ge\u00e7ti\u011fimiz ay Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u00f6rg\u00fct\u00fcn sivil imam\u0131 Hakan \u00c7i\u00e7ek'in, G\u00fclen'le do\u011frudan g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye g\u00f6ndermi\u015fti. ,Ankara\u2019n\u0131n darbenin arkas\u0131nda G\u00fclen\u2019in oldu\u011funu belgeleyen bu delilleri g\u00f6ndermesi kar\u015f\u0131s\u0131nda k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015fan Washington y\u00f6netiminin, FET\u00d6 eleba\u015f\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye\u2019ye vermemek i\u00e7in rahip Brunson krizini daha da derinle\u015ftirdi\u011fi de\u011ferlendirmesi yap\u0131l\u0131yor., \u00d6te yandan FET\u00d6\u2019n\u00fcn iadesine ili\u015fkin hem Washington\u2019da hem de Ankara\u2019da yap\u0131lan toplant\u0131larda ABD\u2019li heyetin rahip Brunson\u2019un ev hapsinde tutulmas\u0131ndan rahats\u0131z olduklar\u0131n\u0131 dile getirdi\u011fi,, T\u00fcrk yetkililerin ise buna kar\u015f\u0131l\u0131k T\u00fcrkiye\u2019de yarg\u0131n\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131z oldu\u011funun bir defa daha hat\u0131rlatt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,,Kapat\u0131lan Kar\u015f\u0131 gazetesine y\u00f6nelik FET\u00d6 soru\u015fturmas\u0131 sonunda haz\u0131rlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, Al\u00e2addin Akka\u015fo\u011flu, De\u011fer \u00d6zerg\u00fcn, Mehmet Aydo\u011fmu\u015f, Onur Kala ve Murat Kazanc\u0131 hakk\u0131nda yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131. Mahkeme haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 tensip tutana\u011f\u0131nda, san\u0131klar\u0131n ByLock kullan\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011funu belirledi.