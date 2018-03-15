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FETÖ'den tutuklu kritik isim tahliye edildi
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) tutuklu olan eski Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında tahliye edildi.
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