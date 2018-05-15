FETÖ elebaşı Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 G\u00fclen, Pensilvanya\u2019da yanda\u015flar\u0131na ait bir vakf\u0131n bah\u00e7esinde d\u00fczenlenen etkinli\u011fe kat\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,\u00d6rg\u00fct\u00fcn internet sitesinden payla\u015f\u0131lan videoda ter\u00f6ristba\u015f\u0131n\u0131n, bir grup ile topallayarak kermese geldi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Etkinlikte di\u011fer FET\u00d6 \u00fcyelerine yard\u0131m ama\u00e7l\u0131 d\u00fczenlenen kermesi ziyaret eden G\u00fclen, burada kermese gelenlerle sohbet etti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde, G\u00fclen\u2019le ba\u011flant\u0131l\u0131 oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle \u0130zmir\u2019de yarg\u0131lanmas\u0131na devam edilen Rahip Andrew Brunson\u2019un davas\u0131n\u0131 takip eden New York H\u0131ristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin\u2019in The Christian Post\u2019un internet sayfas\u0131nda yay\u0131mlanan makalesinde, kamuoyuna Brunson ile Fetullah G\u00fclen\u2019in takas edilmesi \u00f6nerisinde bulunulmu\u015ftu\r\n\r\n,\u0130\u015fte o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri..,G\u00fclen uzun s\u00fcre sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,.