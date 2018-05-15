FETÖ lideri Gülen'den örgüt üyelerine sokağa çıkın çağrısı!

FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 G\u00fclen, ter\u00f6ristlerine soka\u011fa \u00e7\u0131k\u0131p katliam yapma talimat\u0131 verdi.,FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen, \u00f6rg\u00fct mensuplar\u0131n\u0131 soka\u011fa \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. Yeni \u015eafak'ta yer alan habere g\u00f6re "Suriye ve T\u00fcrkiye e\u015f zamanl\u0131 kar\u0131\u015facak" imas\u0131nda bulunan G\u00fclen, \u0130srail'in Suriye'ye y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131na bel ba\u011flad\u0131. Ter\u00f6r eleba\u015f\u0131s\u0131, "Aktif sab\u0131r' kodu ile provokasyona haz\u0131r olun" talimat\u0131 verdi. ,G\u00fclen, T\u00fcrk halk\u0131 ve y\u00f6neticilerini m\u00fc\u015frik ilan etti\u011fi konu\u015fmas\u0131nda se\u00e7im s\u00fcrecinde 2 canl\u0131 bomba eylemi yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Toplumsal fay hatlar\u0131n\u0131n harekete ge\u00e7irilece\u011fi ve meteor ta\u015flar\u0131 metaforu \u00fczerinden bombard\u0131man tehdidinde bulunan G\u00fclen, "Melhame-i K\u00fcbra i\u00e7in herkes bulundu\u011fu yerde \u00fczerine d\u00fc\u015feni yaps\u0131n\u201d dedi.\r\n\r\n,DEA\u015e'\u0131n Suriye sava\u015f\u0131 s\u00fcrecinde militanlar\u0131n\u0131 motive ama\u00e7l\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131 Melhame-i K\u00fcbra vurgusu G\u00fclen'in son konu\u015fmas\u0131nda geni\u015f yer buldu. G\u00fclen \u201cB\u00fcy\u00fck sava\u015fa haz\u0131r olun\u201d talimat\u0131n\u0131 \u201cAktif Sab\u0131r\u201d tezi \u00fczerinden i\u015fledi. G\u00fclen \u015fu ifadeleri kulland\u0131: \u201cAktif kayd\u0131n\u0131 koyuyorum; arkada\u015flar, terminolojiye vak\u0131f olanlar biliyorlar bunu. Dura\u011fan bir sab\u0131r de\u011fil. Hele durun, bekleyin, kar\u0131\u015fmay\u0131n bir \u015feye! Hay\u0131r, \u00f6yle de\u011fil. ,Allah sizi hangi konuma itmi\u015f ise, o konumda yapabilece\u011finiz \u015feyleri yapabilece\u011finiz bir sab\u0131rd\u0131r. Orada \u015fartlar, neye m\u00fcsait ise, imk\u00e2nlar neyi elveriyorsa, onlar\u0131 yapars\u0131n\u0131z. Buna da aktif sab\u0131r diyoruz. Bunda, bir sabretme sevab\u0131 var, bir de ayn\u0131 zamanda aktivite\/aksiyon sevab\u0131 var.\u2019\u2019\r\n