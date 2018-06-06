FETÖ’nün kritik ismi Kemal Zorludemir yakalandı

FET\u00d6'n\u00fcn bilgi i\u015flem sorumlusu s\u00f6zde \u00fcst d\u00fczey eleman\u0131 Kemal Zorludemir yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7arken Edirne'de yakaland\u0131.\r\n,Kayseri'de y\u00fcr\u00fct\u00fclen Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc\/Paralel Devlet Yap\u0131lanmas\u0131 (FET\u00d6\/PDY) soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda \u00f6rg\u00fct\u00fcn bilgi i\u015flem sorumlusu ve "asker imam\u0131" oldu\u011fu iddias\u0131yla aranan firari \u015f\u00fcpheli, yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7mak isterken Edirne'de sahte kimlikle yakaland\u0131. \r\n,Kayseri Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 Anayasal D\u00fczene Kar\u015f\u0131 \u0130\u015flenen Su\u00e7lar B\u00fcrosunca FET\u00d6\/PDY'ye y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda \u00f6rg\u00fct\u00fcn "asker imam\u0131" oldu\u011fu, bilgi i\u015flem i\u015flerini y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verilen m\u00fchendis Kemal Zorludemir, yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7mak isterken "Osman Tulpar" ad\u0131na d\u00fczenlenmi\u015f sahte kimlikle Edirne'de g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n,Kayseri'ye getirilen ve \u00f6rg\u00fct i\u00e7inde "Orhan" ad\u0131n\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131 tespit edilen Kemal Zorludemir, emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi.