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FETÖ'nün sohbet ablası adliyeye sevk edildi
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun B.`nin eşi olan örgütün sohbet ablası kadın, adliyeye sevk edildi.
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