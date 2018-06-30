FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Operasyonda, haklar\u0131nda yakalama karar\u0131 verilen 13 muvazzaf asker g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Soru\u015fturma kapsam\u0131nda, K\u0131r\u0131kkale Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eubesi ekipleri koordinesinde K\u0131r\u0131kkale merkezli Diyarbak\u0131r, Hakkari, \u015e\u0131rnak, Ankara, Kilis, Mardin, Mu\u015f ve Tunceli'de e\u015f zamanl\u0131 operasyon d\u00fczenlendi.\r\n\r\n,\u015e\u00fcphelilerin Emniyetteki i\u015flemleri devam ediyor.,Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'n\u0131n FET\u00d6'n\u00fcn T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerindeki (TSK) yap\u0131lanmas\u0131na y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc soru\u015fturmalar devam ediyor.