FETÖ operasyonunda ünlü pastanenin sahibi gözaltına alındı

.,\u0130stanbul Organize Su\u00e7lar \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce FET\u00d6\/PDY ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik d\u00fczenlenen e\u015f zamanl\u0131 operasyonlarda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nanlar\u0131n say\u0131s\u0131 25\u2019e \u00e7\u0131kt\u0131. ,Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, FET\u00d6\/PDY yap\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmada \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u201ceyalet hadimi\u201d, \u201cb\u00f6lge hadimi\u201d, \u201cm\u00fctevelli esnaf\u201d, \u201c\u00fcniversite yap\u0131lanmas\u0131\u201d ve \u201ctalebe yap\u0131lanmas\u0131\u201d i\u00e7erisinde halen aktif olarak g\u00f6rev alan 32 ki\u015finin kimli\u011fini belirledi. ,\u00d6rg\u00fct \u00fcyelerine y\u00f6nelik sabah saatlerinde 8 ilde e\u015f zamanl\u0131 operasyon d\u00fczenleyen ekipler, G\u00f6rg\u00fcl\u00fc Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkarde\u015f ve i\u015f adam\u0131 Ekrem Ate\u015f'in da aralar\u0131nda bulundu\u011fu 25 \u015f\u00fcpheliyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nanlar aras\u0131nda G\u00f6rg\u00fcl\u00fc Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkarde\u015f ve i\u015f adam\u0131 Ekrem Ate\u015f'in bulundu\u011fu kaydedildi.\r\n