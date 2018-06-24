FETÖ şüphelisi oy kullanmak isterken yakalandı

Antalya'da FET\u00d6\/PDY soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda hakk\u0131nda arama karar\u0131 bulunan eski emniyet m\u00fcd\u00fcr\u00fc oy kullanmak i\u00e7in geldi\u011fi okulda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Antalya'da Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc\/Paralel Devlet Yap\u0131lanmas\u0131 (FET\u00d6\/PDY) soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda hakk\u0131nda arama karar\u0131 bulunan eski 3. s\u0131n\u0131f emniyet m\u00fcd\u00fcr\u00fc, oy kullanmak i\u00e7in geldi\u011fi okulda yakaland\u0131.\r\n,Antalya Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, kentte FET\u00d6\/PDY \u015f\u00fcphelilerini yakalamaya y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Bu kapsamda, D\u00f6\u015femealt\u0131 il\u00e7esindeki bir okulda oy kullanmaya gelen eski 3. S\u0131n\u0131f Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet \u015e. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eubesi ekiplerine teslim edilen \u015f\u00fcphelinin, Antalya Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde g\u00f6rev yaparken ihra\u00e7 edildi\u011fi, Diyarbak\u0131r'da bir taksi dura\u011f\u0131 yak\u0131n\u0131nda bulunan \u00f6rg\u00fcte ait kitaplarda parmak izine rastland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n