FETÖ'ye bir darbe daha! Fildişi Sahilleri'ndeki FETÖ okulları TMV'ye devredildi

FET\u00d6'ye bir darbe daha geldi...,\u00dclkenin, 15 Temmuz darbe giri\u015fiminin ertesinde T\u00fcrkiye ile b\u00fcy\u00fck bir dayan\u0131\u015fma sergiledi\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Demir, Fildi\u015fi makamlar\u0131n\u0131n FET\u00d6 okullar\u0131n\u0131n TMV'ye devriyle ilgili mevzuat \u00e7er\u00e7evesinde ellerinden geleni yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Demir, "FET\u00d6 iltisakl\u0131 okullar\u0131n T\u00fcrkiye Maarif Vakf\u0131na devredilmesi iki \u00fclke aras\u0131ndaki kuvvetli dostluk ba\u011flar\u0131n\u0131 teyit eden bir geli\u015fme oldu." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,TMV Ba\u015fkan\u0131 Birol Akg\u00fcn de Fildi\u015fi h\u00fck\u00fcmetine te\u015fekk\u00fcr ederek, Fildi\u015fi Sahili y\u00f6neticileri ile uzun s\u00fcredir devam eden g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin olumlu sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,"Fildi\u015fi Sahilleri'nin Abidjan kentindeki FET\u00d6 \u0130ltisakl\u0131 4 okul ve 300 \u00f6\u011frenciden olu\u015fan \u015eafak okullar\u0131 vakf\u0131m\u0131za devredildi., T\u00fcrkiye'deki 24 Haziran se\u00e7imleri sonras\u0131nda uluslararas\u0131 siyasi hava T\u00fcrkiye lehine g\u00fc\u00e7l\u00fc bi\u00e7imde de\u011fi\u015fmi\u015ftir." diyen Akg\u00fcn, okullar\u0131n devir s\u00fcre\u00e7lerinin \u00f6zellikle Afrika k\u0131tas\u0131nda artarak devam edece\u011fini \u00f6ng\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatt\u0131.\r\n\r\n,D\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 b\u00f6lgelerinde FET\u00d6 iltisakl\u0131 okullar\u0131 teslim alan ve yeni okullar a\u00e7an vak\u0131f, d\u00fcnya genelinde 100'\u00fcn \u00fczerinde okulda e\u011fitim-\u00f6\u011fretim faaliyeti y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.,T\u00fcrkiye'nin Abidjan B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Esra Demir, Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc'ne (FET\u00d6) ba\u011fl\u0131 okullar\u0131 daha \u00f6nce T\u00fcrkiye'ye teslim etme karar\u0131 alan Fildi\u015fi Sahilleri'nin Abidjan \u015fehirdeki okullar\u0131n TMV'ye devir i\u015flemlerini tamamlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n