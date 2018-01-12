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Ramazan
Feyenoord, Robin van Persie transferini bitirdi!
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Fenerbahçe'de uzun zamandır süren Robin van Persie bilmecesi sona erdi. Hollandalı futbolcu Feyenoord'a gidiyor.
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