FIFA bu gol sevincine soruşturma başlattı

Bu gol sevincinin ard\u0131ndan soru\u015fturma geldi.,2018 FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131'nda oynanan S\u0131rbistan-\u0130svi\u00e7re ma\u00e7\u0131nda, aslen Kosova Arnavutu olan Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri att\u0131klar\u0131 golden sonra \u00e7ift ba\u015fl\u0131 kartal i\u015fareti yapt\u0131,Federasyon genel sekreteri Jovan Surbatovic, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, her ikisi de aslen Kosova Arnavutu olan Xhaka ve Shaqiri'nin, \u0130svi\u00e7re'ye galibiyeti getiren gollerini, Arnavutlar\u0131n sembol\u00fc olan kartal hareketiyle kutlad\u0131klar\u0131 gerek\u00e7esiyle \u015fikayette bulunduklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Kosova, 17 \u015eubat 2008'de S\u0131rbistan'dan ayr\u0131larak tek tarafl\u0131 ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilan etti. S\u0131rbistan, 116 \u00fclke taraf\u0131ndan ba\u011f\u0131ms\u0131z devlet olarak tan\u0131nan Kosova'y\u0131 hala kendi toprak par\u00e7as\u0131 olarak g\u00f6rmeye devam ediyor.,FIFA Disiplin Komitesi, S\u0131rbistan kar\u015f\u0131s\u0131ndaki gol sevin\u00e7leri sebebiyle Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri hakk\u0131nda disiplin soru\u015fturmas\u0131 ba\u015flatt\u0131.\r\n